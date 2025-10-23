Дрон поцілив просто в автівку: на Донеччині загинули журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін
- 23 жовтня журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули внаслідок удару російського дрона у Краматорську.
- Спеціальний кореспондент Олександр Количев отримав поранення, його доставили до лікарні.
У четвер, 23 жовтня, знімальна група телеканалу Freedom потрапила під удар російського дрона "Ланцет" у Краматорську на Донеччині. На жаль, загинули журналісти Олена Губанова (Грамова) та Євген Кармазін.
Окрім того, до лікарні з пораненнями доставили спеціального кореспондента Олександра Количева. Про трагедію повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає 24 Канал.
Що відомо про загиблих журналістів?
43-річна журналістка Олена Губанова та 33-річний оператор Євген Кармазін працювали у найгарячіших точках Донеччини.
Вони висвітлювали ситуацію в області з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії захисників.
Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні,
– написав начальник ОВА.
За даними телеканалу Freedom, під час удару противника журналісти перебували в автомобілі на заправній станції.
Авто після удару БпЛА "Ланцет" / Фото Донецької ОВА
До слова, Олена Губанова народилася в місті Єнакієве Донецької області, за освітою – фінансист. З 2021 року працювала воєнним кореспондентом каналів українського державного мовлення. У червні 2023 року її нагородили орденом княгині Ольги III ступеня.
Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського держмовлення.
Речі журналістів у понівеченому авто / Фото Донецької ОВА
Журналісти та війна в Україні: останні новини
- Наразі у ворожому полоні перебуває українська журналістка Анастасія Глуховська, яку викрали з Мелітополя співробітники ФСБ. Суд досі не виніс їй жодного "звинувачення", але жінку, ймовірно, катують у неволі.
- 26 вересня під час виконання службових обов'язків загинув журналіст Богдан Будай родом із Кривого Рогу. Він став 113-м медійником, який віддав життя, захищаючи Україну від окупантів.
- 3 жовтня через удар російського дрона в Дружківці на Донеччині загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан. Разом із ним працював фотограф-фрілансер Григорій Іванченко, який зазнав поранення.