Я этим поражен, – американец сказал, что его восхитило в украинской армии

Украинская армия на самом деле во многом продолжает удивлять, учитывая имеющиеся ресурсы. Есть одна из вещей, которая откровенно удивляет.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец Международного легиона при ГУР МО Мэтью Сэмпсон. По его словам, Украина остается боеспособной и продолжает развиваться.

К теме Производители дронов и ракет: Зеленский ввел санкции против компаний, которые поддерживают ВПК России

Чем удивляет украинская армия?

Буквально недавно американский военный общался с командирами, которым доверяет. Он увидел, что военная тактика существенно улучшилась с 2022 года и до сих пор.

Я приятно удивлен и горжусь этим. Ошибки на войне обычно приводят к гибели людей. Украинские военные много совершенствуются. Мне приятно видеть, как быстро идет адаптация,

– отметил военный.

Украинская армия значительно эффективнее учится на ошибках, чем российская. Также важно, что страны НАТО продолжают помогать Силам обороны.

Обратите внимание! Мэтью Сэмпсон рассказал, как он решился присоединиться к украинской армии. Это произошло еще в 2022 году.

До полномасштабной войны американец считал, что российская армия действительно является "второй в мире". Но потом оказалось, что это обычная пропаганда.

Видимо, менее месяца я пробыл в Украине и уже увидел, что это была пропаганда, в которую верил мир,

– подчеркнул американец.

Потери России на войне: коротко