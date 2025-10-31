Я цим вражений, – американець сказав, що його захопило в українській армії

Українська армія насправді багато в чому продовжує дивувати, враховуючи наявні ресурси. Є одна з речей, яка відверто дивує.

Про це 24 Каналу розповів колишній снайпер морської піхоти США, ветеран та доброволець Міжнародного легіону при ГУР МО Метью Семпсон. За його словами, Україна залишається боєздатною та продовжує розвиватися.

Чим дивує українська армія?

Буквально нещодавно американський військовий спілкувався з командирами, яким довіряє. Він побачив, що військова тактика суттєво покращилася з 2022 року і до сьогодні.

Я приємно вражений та пишаюся цим. Помилки на війні зазвичай спричиняють загибель людей. Українські військові багато вдосконалюються. Мені приємно бачити, як швидко йде адаптація,

– зазначив військовий.

Українська армія значно ефективніше вчиться на помилках, ніж російська. Також важливо, що країни НАТО продовжують допомагати Силам оборони.

Зверніть увагу! Метью Семпсон розповів, як він наважився приєднатися до української армії. Це сталося ще в 2022 році.

До повномасштабної війни американець вважав, що російська армією дійсно є "другою у світі". Але згодом виявилося, що це звичайна пропаганда.

Мабуть, менш ніж місяць я пробув в Україні і вже побачив, що це була пропаганда, в яку вірив світ,

– наголосив американець.

