Никто не был в восторге, – американец поразил историей о том, как присоединился к ВСУ

Американец Брюс Келлер воюет в составе Сил обороны. После войны он хочет остаться жить в Украине.

Как рассказал 24 Каналу американец, штурмовик 63 механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер, он в течение 4 лет служил в морской пехоте Соединенных Штатов. Поэтому уже был знаком с военной жизнью.

Украина – прекрасное государство

Как отметил Келлер, у него были навыки, чтобы приехать и сразу выполнять работу. Он подал заявление на сайте Интернационального легиона. А потом присоединился к 63 механизированной бригаде.

Семья не была в восторге от решения военного. Но они гордятся им и радуются, что с ним все хорошо.

Я люблю Украину. Она – прекрасна. Хочу остаться здесь после войны. Не могу насытиться ею. Я планирую увидеть больше мест в Украине и больше узнать о ее истории. Знаю, что вы сотни лет боретесь против российского империализма. Это для меня удивительно,

– рассказал военный.

Как американец выучил украинский язык