Об этом 24 Каналу рассказал американец, штурмовик 63 механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер, заметив, что это было особенно нужно на поле боя. Недавно он еще и захватил российского оккупанта в плен на Лиманском направлении.
Как ему удалось выучить украинский язык?
Как подчеркивает военный, он овладел украинским языком просто из-за того, что находится в Украине. Это было очень нужно уже на самом фронте.
Я изучил его просто благодаря тому, что нахожусь здесь. Я провел много времени на позициях только с украинцами. Для выживания было важно, чтобы я выучил язык. Это моя ответственность. Базово овладеть языком,
– рассказал американец.
Его собратья приехали из разных стран мира. Кто-то из Великобритании, кто-то – из Северной Америки. Все они общаются на английском, но при необходимости могут перейти на украинский.
Ситуация на фронте: кратко
- Американский доброволец вспомнил, как взял в плен российских оккупантов. Произошло это в Серебрянском лесу.
- По состоянию на 14 декабря Россия потеряла более 1 миллиона 188 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11410 российских танков, 23731 боевую бронированную машину и т.д.
- Недавно бойцы 63 отдельной механизированной бригады взяли в плен двух оккупантов, притворившись русскими. Один из пленных – 2007 года рождения.