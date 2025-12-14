Об этом 24 Каналу рассказал американец, штурмовик 63 механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер, заметив, что это было особенно нужно на поле боя. Недавно он еще и захватил российского оккупанта в плен на Лиманском направлении.

Читайте также "На колени, пожалуйста": вежливый американский боец из 63 ОМБр взял в плен оккупантов

Как ему удалось выучить украинский язык?

Как подчеркивает военный, он овладел украинским языком просто из-за того, что находится в Украине. Это было очень нужно уже на самом фронте.

Я изучил его просто благодаря тому, что нахожусь здесь. Я провел много времени на позициях только с украинцами. Для выживания было важно, чтобы я выучил язык. Это моя ответственность. Базово овладеть языком,

– рассказал американец.

Его собратья приехали из разных стран мира. Кто-то из Великобритании, кто-то – из Северной Америки. Все они общаются на английском, но при необходимости могут перейти на украинский.

Ситуация на фронте: кратко