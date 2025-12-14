Про це 24 Каналу розповів американець, штурмовик 63 механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер, зауваживши, що це було особливо потрібно на полі бою. Нещодавно він ще й захопив російського окупанта в полон на Лиманському напрямку.
Як йому вдалося вивчити українську мову?
Як наголоси військовий, він оволодів українською мову просто через те, що перебуває в Україні. Це було надзвичайно потрібно вже на самому фронті.
Я вивчив її просто завдяки тому, що перебуваю тут. Я провів багато часу на позиціях лише з українцями. Для виживання було важливо, аби я вивчив мову. Це моя відповідальність. Базово оволодіти мовою,
– розповів американець.
Його побратими приїхали з різних країн світу. Хтось з Великої Британії, хтось – з Північної Америки. Усі вони спілкуються англійською, але за потреби можуть перейти на українську.
Ситуація на фронті: коротко
- Американський доброволець пригадав, як взяв в полон російських окупантів. Сталося це у Серебрянському лісі.
- Станом на 14 грудня Росія втратила понад 1 мільйон 188 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11410 російських танків, 23731 бойову броньовану машину тощо.
- Нещодавно бійці 63 окремої механізованої бригади взяли в полон двох окупантів, прикинувшись росіянми. Один з полонених – 2007 року народження.