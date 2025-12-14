Про це 24 Каналу розповів американець, штурмовик 63 механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер, зауваживши, що це було особливо потрібно на полі бою. Нещодавно він ще й захопив російського окупанта в полон на Лиманському напрямку.

Як йому вдалося вивчити українську мову?

Як наголоси військовий, він оволодів українською мову просто через те, що перебуває в Україні. Це було надзвичайно потрібно вже на самому фронті.

Я вивчив її просто завдяки тому, що перебуваю тут. Я провів багато часу на позиціях лише з українцями. Для виживання було важливо, аби я вивчив мову. Це моя відповідальність. Базово оволодіти мовою,

– розповів американець.

Його побратими приїхали з різних країн світу. Хтось з Великої Британії, хтось – з Північної Америки. Усі вони спілкуються англійською, але за потреби можуть перейти на українську.

