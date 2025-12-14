Ніхто не був у захваті, – американець вразив історією про те, як долучився до ЗСУ

Американець Брюс Келлер воює у складі Сил оборони. Після війни він хоче залишитися жити в Україні.

Як розповів 24 Каналу американець, штурмовик 63 механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер, він упродовж 4 років служив у морській піхоті Сполучених Штатів. Тож вже був знайомий з військовим життям.

Україна – прекрасна держава

Як наголосив Келлер, у нього були навички, щоб приїхати і одразу виконувати роботу. Він подав заяву на сайті Інтернаціонального легіону. А згодом приєднався до 63 механізованої бригади.

Сім'я не була в захваті від рішення військового. Але вони пишаються ним та радіють, що з ним усе добре.

Я люблю Україну. Вона – прекрасна. Хочу залишитися тут після війни. Не можу насититися нею. Я планую побачити більше місць в Україні та більше дізнатися про її історію. Знаю, що ви сотні років боретеся проти російського імперіалізму. Це для мене дивовижно,

– розповів військовий.

