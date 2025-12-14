Як розповів 24 Каналу американець, штурмовик 63 механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер, він упродовж 4 років служив у морській піхоті Сполучених Штатів. Тож вже був знайомий з військовим життям.
До теми Нею рухалися росіяни: полк "Ахіллес" показав відео, як знищив трубу в Куп'янську
Україна – прекрасна держава
Як наголосив Келлер, у нього були навички, щоб приїхати і одразу виконувати роботу. Він подав заяву на сайті Інтернаціонального легіону. А згодом приєднався до 63 механізованої бригади.
Сім'я не була в захваті від рішення військового. Але вони пишаються ним та радіють, що з ним усе добре.
Я люблю Україну. Вона – прекрасна. Хочу залишитися тут після війни. Не можу насититися нею. Я планую побачити більше місць в Україні та більше дізнатися про її історію. Знаю, що ви сотні років боретеся проти російського імперіалізму. Це для мене дивовижно,
– розповів військовий.
Як американець вивчив українську мову
Нещодавно в соцмережах опублікували відео, як американець взяв у полон чотирьох окупантів. Він говорив до них українською мовою.
Брюс Келлер розповів, як йому вдалося вивчити українську мову. Це було необхідно для комунікації на фронті.
Повне інтерв'ю з американським військовим читайте на сайті 24 Каналу.