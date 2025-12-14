Как рассказал 24 Каналу американец, штурмовик 63 механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер, он в течение 4 лет служил в морской пехоте Соединенных Штатов. Поэтому уже был знаком с военной жизнью.
Украина – прекрасное государство
Как отметил Келлер, у него были навыки, чтобы приехать и сразу выполнять работу. Он подал заявление на сайте Интернационального легиона. А потом присоединился к 63 механизированной бригаде.
Семья не была в восторге от решения военного. Но они гордятся им и радуются, что с ним все хорошо.
Я люблю Украину. Она – прекрасна. Хочу остаться здесь после войны. Не могу насытиться ею. Я планирую увидеть больше мест в Украине и больше узнать о ее истории. Знаю, что вы сотни лет боретесь против российского империализма. Это для меня удивительно,
– рассказал военный.
Как американец выучил украинский язык
- Недавно в соцсетях опубликовали видео, как американец взял в плен четырех оккупантов. Он говорил с ними на украинском языке.
- Брюс Келлер рассказал, как ему удалось выучить украинский язык. Это было необходимо для коммуникации на фронте.
