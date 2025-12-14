Американец, который воюет за Украину, признался, как смог хорошо выучить язык

Американец, который защищает Украину в составе Сил обороны, выучил украинский язык. Он рассказал, как ему удалось это сделать.

Об этом 24 Каналу рассказал американец, штурмовик 63 механизированной бригады "Стальные львы" Брюс Келлер, заметив, что это было особенно нужно на поле боя. Недавно он еще и захватил российского оккупанта в плен на Лиманском направлении.

Как ему удалось выучить украинский язык?

Как подчеркивает военный, он овладел украинским языком просто из-за того, что находится в Украине. Это было очень нужно уже на самом фронте.

Я изучил его просто благодаря тому, что нахожусь здесь. Я провел много времени на позициях только с украинцами. Для выживания было важно, чтобы я выучил язык. Это моя ответственность. Базово овладеть языком,

– рассказал американец.

Его собратья приехали из разных стран мира. Кто-то из Великобритании, кто-то – из Северной Америки. Все они общаются на английском, но при необходимости могут перейти на украинский.

