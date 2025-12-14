Американець, який воює за Україну, зізнався, як зміг добре вивчити мову

Американець, який захищає Україну у складі Сил оборони, вивчив українську мову. Він розповів, як йому вдалося це зробити.

Про це 24 Каналу розповів американець, штурмовик 63 механізованої бригади "Сталеві леви" Брюс Келлер, зауваживши, що це було особливо потрібно на полі бою. Нещодавно він ще й захопив російського окупанта в полон на Лиманському напрямку.

Як йому вдалося вивчити українську мову?

Як наголоси військовий, він оволодів українською мову просто через те, що перебуває в Україні. Це було надзвичайно потрібно вже на самому фронті.

Я вивчив її просто завдяки тому, що перебуваю тут. Я провів багато часу на позиціях лише з українцями. Для виживання було важливо, аби я вивчив мову. Це моя відповідальність. Базово оволодіти мовою,

– розповів американець.

Його побратими приїхали з різних країн світу. Хтось з Великої Британії, хтось – з Північної Америки. Усі вони спілкуються англійською, але за потреби можуть перейти на українську.

