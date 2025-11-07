Служил достойно и самоотверженно: защитник из Прикарпатья отдал жизнь в Запорожье

На фронте положил жизнь за Украину военнослужащий Анатолий Темник. Боец погиб в Запорожье, во время боевого задания, когда стоял на защите Украины.

Печальную весть сообщил председатель Калушской городской территориальной общины Андрей Найда, передает 24 Канал.

Что известно о павшем воине?

Военный Анатолий Темник родился в 1973 году и проживал в селе Боднаров Калушской общины. Его мобилизовали осенью 2024 года.

Защитник служил стрелком мотопехотного отделения мотопехотного батальона в одной из воинских частей. Боец погиб в Запорожской области во время выполнения боевого задания 28 августа 2025 года.

Отмечается, что военный служил достойно и был предан присяге на верность народу Украины.

"Доземный поклон, почет и благодарность храброму Защитнику за жертвенный подвиг во имя независимой Украины", – выразил соболезнования Найда.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Темника. Вечная память!

