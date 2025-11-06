О трагедии во вторник, 4 ноября, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Коллеги рассказали о жизненном пути покойного.

Что известно о погибшем подполковнике?

Руслан Ковбаснюк начал служить в органах внутренних дел в 2002 году. Свой профессиональный путь он посвятил работе в подразделениях криминальной полиции.

После начала полномасштабного вторжения мужчина был в составе сводного отряда ГУНП в Луганской области. На родных землях он выявлял диверсантов, корректировщиков огня, осуществлял эвакуацию мирного населения и доставлял гуманитарную помощь тем, кто оставался в населенных пунктах.

Впоследствии правоохранитель присоединился в состав групп быстрого реагирования и служил на блокпостах – в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Погиб подполковник в результате российской авиационной атаки.

Коллеги вспоминают его как открытого, жизнерадостного и доброжелательного человека, который всегда поддерживал товарищей и заряжал позитивом. В работе мужчина был ответственным, внимательным к деталям и принципиальным.

Сотрудники полиции Луганщины глубоко скорбят из-за невосполнимой утраты собрата и выражают искренние соболезнования родным и близким,

– говорится в сообщении.

