Про трагедію у вівторок, 4 листопада, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Колеги розповіли про життєвий шлях покійного.
Що відомо про загиблого підполковника?
Руслан Ковбаснюк почав служити в органах внутрішніх справ у 2002 році. Свій професійний шлях він присвятив роботі в підрозділах кримінальної поліції.
Після початку повномасштабного вторгнення чоловік був у складі зведеного загону ГУНП в Луганській області. На рідних землях він виявляв диверсантів, коригувальників вогню, здійснював евакуацію мирного населення та доставляв гуманітарну допомогу тим, хто залишався в населених пунктах.
Згодом правоохоронець приєднався до складу груп швидкого реагування та служив на блокпостах – на Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині. Загинув підполковник унаслідок російської авіаційної атаки.
Колеги згадують його як відкриту, життєрадісну й доброзичливу людину, яка завжди підтримувала товаришів і заряджала позитивом. У роботі чоловік був відповідальним, уважним до деталей і принциповим.
Співробітники поліції Луганщини глибоко сумують через непоправну втрату побратима та висловлюють щирі співчуття рідним і близьким,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про удар по 35 ОБрМП?
Нагадаємо, 1 листопада ворог ударив по українських військових на Дніпропетровщині.
Серед загиблих і поранених були цивільні та військовослужбовці 35-ї бригади морської піхоти, які приїхали на урочистості з нагоди річниці батальйону.
ДБР розпочало розслідування інциденту за статтею про недбале ставлення до військової служби. Певних осіб відсторонили від посад.
Зокрема, про загибель свого брата повідомив журналіст ТСН. 43-річний Володимир "Знахар" Святненко був серед перших, хто почав керувати оптичними БпЛА.