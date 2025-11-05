Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
На фронте погиб Виталий Олейников
Виталий Олейников был бойцом батальона полиции особого назначения (стрелковый) ГУНП в Донецкой области, рядовым полиции.
Он родился 19 мая 1988 года в Бердичеве Житомирской области. Виталий жил в Мариуполе, где и встретил российское вторжение в 2022 году. Впоследствии мужчина переехал в Краматорск, где позже добровольно вступил в стрелковый батальон полиции Донецкой области.
Больше всего полицейский стремился изгнать оккупанта с родной земли. В последнее время он вместе с собратьями держал оборону на самом горячем направлении – Покровском,
– рассказали в полиции.
Виталию было 37 лет. У защитника остались жена и двое детей, 12 и 17 лет.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Олейникова. Вечная память!
Они отдали свою жизнь за Украину
Россия забрала жизнь украинского защитника Александра Ященко из Полтавской области. Он погиб в Харьковской области, сдерживая противника.
Также во время выполнения боевого задания в Запорожской области 20 октября погиб Андрей Пацановский из Киевской области. В жизни Герой был опытным электриком и работал на различных объектах.
В возрасте 28 лет на фронте погиб документальный и художественный фотограф, участник команды Ukraїner Константин Гузенко. Он служил в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.