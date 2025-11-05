Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

Читайте також Захищав Україну біля Покровська: на війні загинув 32-річний воїн Олег Колесник

На фронті загинув Віталій Олейніков

Віталій Олейніков був бійцем батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Донецькій області, рядовим поліції.

Він народився 19 травня 1988 року в Бердичеві Житомирської області. Віталій жив у Маріуполі, де й зустрів російське вторгнення у 2022 році. Згодом чоловік переїхав у Краматорськ, де пізніше добровільно вступив до стрілецького батальйону поліції Донеччини.

Понад усе поліцейський прагнув вигнати окупанта з рідної землі. Останнім часом він разом з побратимами тримав оборону на найгарячішому напрямку – Покровському,

– розповіли в поліції.

Віталію було 37 років. У захисника залишились дружина та двоє дітей, 12 і 17 років.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Олейнікова. Вічна пам'ять!

Вони віддали своє життя за Україну