Служив гідно і самовіддано: захисник із Прикарпаття віддав життя на Запоріжжі

На фронті поклав життя за Україну військовослужбовець Анатолій Темник. Боєць загинув на Запоріжжі, під час бойового завдання, коли стояв на захисті України.

Сумну звістку повідомив голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда, передає 24 Канал.

Що відомо про полеглого воїна?

Військовий Анатолій Темник народився у 1973 році та проживав у селі Боднарів Калуської громади. Його мобілізували восени 2024 року.

Захисник служив стрільцем мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону в одній з військових частин. Боєць загинув у Запорізькій області під час виконання бойового завдання 28 серпня 2025 року.

Зазначається, що військовий служив гідно та був відданий присязі на вірність народові України.

"Доземний уклін, шана та вдячність хороброму Захиснику за жертовний подвиг в ім'я незалежної України", – висловив співчуття Найда.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Анатолія Темника. Вічна пам'ять!

