Сумну звістку повідомив голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда, передає 24 Канал.
Дивіться також Виявляв диверсантів на Луганщині: через авіаудар загинув підполковник поліції Руслан Ковбаснюк
Що відомо про полеглого воїна?
Військовий Анатолій Темник народився у 1973 році та проживав у селі Боднарів Калуської громади. Його мобілізували восени 2024 року.
Захисник служив стрільцем мотопіхотного відділення мотопіхотного батальйону в одній з військових частин. Боєць загинув у Запорізькій області під час виконання бойового завдання 28 серпня 2025 року.
Зазначається, що військовий служив гідно та був відданий присязі на вірність народові України.
"Доземний уклін, шана та вдячність хороброму Захиснику за жертовний подвиг в ім'я незалежної України", – висловив співчуття Найда.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Анатолія Темника. Вічна пам'ять!
Кого нещодавно втратила Україна?
Підполковник поліції Руслан Ковбаснюк загинув через російський авіаудар по Дніпропетровщині. Від початку війни він працював у прифронтових районах, де виявляв диверсантів та евакуював цивільних.
Поліцейський Віталій Олейніков поліг на Покровському напрямку під час бойового завдання. Він служив у батальйоні поліції особливого призначення.
Олег Колесник помер від тяжких поранень, отриманих під Покровськом. До лав ЗСУ він приєднався добровільно у 2022 році.