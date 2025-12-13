Прошел оба Майдана и в 2014 ушел добровольцем: на фронте погиб пластун Андрей Буда

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте в результате удара вражеского дрона погиб пластун Андрей Буда. Его жизнь оборвалась в Северской общине Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на историка, пластуна и военного Юрия Юзича.

Смотрите также Умер Степан Гига – народный артист Украины

Что известно о защитнике?

Андрей Буда родился на Волыни, рос в Тернополе. В 11 лет присоединился к Пласту. В 2000-х Буда был воспитателем, занимался кружком "Серые волки", из которого вышли Герои Украины Виктор Гурняк и Виталий Дерех.

Он закончил исторический факультет Тернопольского педуниверситета, исследовал историю Пласта и увлекался горами. В 2014 году один из первых присоединился к рядам защитников, тогда же стал разведчиком.

Отмечается, что тогда мужчина участвовал в боях за Мариуполь. После демобилизации работал в инспекции Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия.

В 2017 году он подписал контракт и вступил в 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", где выполнял боевые задачи вблизи Попасной на Луганщине. После этого работал в датском фонде, занимаясь гуманитарным разминированием в Донецкой и Луганской областях.

С 2022 года он снова служил в "Эдельвейсе", оборонял Лисичанск и Славянск. Андрей сознательно отказывался от сержантских званий и оставался солдатом, формально занимая должность водителя пулеметного взвода.

Но, к сожалению, согласно обнародованной информации, жизнь Андрея оборвалась 10 декабря 2025 года в боях в Северской общине Бахмутского района Донецкой области. Его называют лучшим воспитателем Пласта.

Лучший потому, что воспитал кружок юношей из которых двое отмечены высшим государственным отличием – Героя Украины. Раз составив пластовую присягу верности Украине они выполняли ее до последнего своего вздоха. Были среди тех, которые не могли сидеть в доме, когда верность Родине требует тебя на революции или фронте. Все трое прошли оба Майдана и в 2014 ушли добровольцами,

– написал Юрий Юзич.

Кого еще потеряла Украина в войне?