Прошел оба Майдана и в 2014 ушел добровольцем: на фронте погиб пластун Андрей Буда
- Пластун Андрей Буда погиб на фронте в результате удара вражеского дрона в Северской общине Бахмутского района.
- Андрей был воспитателем в "Пласте", воевал с 2014 года, и работал над гуманитарным разминированием в Донецкой области.
Защищая Украину от российской агрессии, на фронте в результате удара вражеского дрона погиб пластун Андрей Буда. Его жизнь оборвалась в Северской общине Бахмутского района Донецкой области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на историка, пластуна и военного Юрия Юзича.
Что известно о защитнике?
Андрей Буда родился на Волыни, рос в Тернополе. В 11 лет присоединился к Пласту. В 2000-х Буда был воспитателем, занимался кружком "Серые волки", из которого вышли Герои Украины Виктор Гурняк и Виталий Дерех.
Он закончил исторический факультет Тернопольского педуниверситета, исследовал историю Пласта и увлекался горами. В 2014 году один из первых присоединился к рядам защитников, тогда же стал разведчиком.
Отмечается, что тогда мужчина участвовал в боях за Мариуполь. После демобилизации работал в инспекции Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия.
В 2017 году он подписал контракт и вступил в 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", где выполнял боевые задачи вблизи Попасной на Луганщине. После этого работал в датском фонде, занимаясь гуманитарным разминированием в Донецкой и Луганской областях.
С 2022 года он снова служил в "Эдельвейсе", оборонял Лисичанск и Славянск. Андрей сознательно отказывался от сержантских званий и оставался солдатом, формально занимая должность водителя пулеметного взвода.
Но, к сожалению, согласно обнародованной информации, жизнь Андрея оборвалась 10 декабря 2025 года в боях в Северской общине Бахмутского района Донецкой области. Его называют лучшим воспитателем Пласта.
Лучший потому, что воспитал кружок юношей из которых двое отмечены высшим государственным отличием – Героя Украины. Раз составив пластовую присягу верности Украине они выполняли ее до последнего своего вздоха. Были среди тех, которые не могли сидеть в доме, когда верность Родине требует тебя на революции или фронте. Все трое прошли оба Майдана и в 2014 ушли добровольцами,
– написал Юрий Юзич.
Кого еще потеряла Украина в войне?
Уроженец Львовской области Игорь Кубан погиб 28 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Лысовка Покровского района Донецкой области. Его вернули на щите.
Также во время обороны Украины погиб 21-летний боец полка "Азов" Дмитрий "Соер" Островский. Несмотря на многочисленные ранения, он каждый раз возвращался на передовую. Дмитрий служил в пехоте, был штурмовиком.