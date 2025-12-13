Пройшов обидва Майдани й у 2014 пішов добровольцем: на фронті загинув пластун Андрій Буда
- Пластун Андрій Буда загинув на фронті внаслідок удару ворожого дрону у Сіверській громаді Бахмутського району.
- Андрій був виховником у "Пласті", воював з 2014 року, та працював над гуманітарним розмінуванням у Донецькій області.
Обороняючи Україну від російської агресії, на фронті внаслідок удару ворожого дрону загинув пластун Андрій Буда. Його життя обірвалося у Сіверській громаді Бахмутського району Донецької області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на історика, пластуна та військового Юрія Юзича.
Що відомо про захисника?
Андрій Буда народився на Волині, зростав у Тернополі. В 11 років долучився до Пласту. У 2000-х Буда був виховником, опікувався гуртком "Сірі вовки", з якого вийшли Герої України Віктор Гурняк і Віталій Дерех.
Він закінчив історичний факультет Тернопільського педуніверситету, досліджував історію Пласту та захоплювався горами. У 2014 році один з перших долучився до лав захисників, тоді ж став розвідником.
Зазначається, що тоді чоловік брав участь у боях за Маріуполь. Після демобілізації працював в інспекції Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.
У 2017 році він підписав контракт і вступив до 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", де виконував бойові завдання поблизу Попасної на Луганщині. Після цього працював у данському фонді, займаючись гуманітарним розмінуванням у Донецькій та Луганській областях.
З 2022 року він знову служив в"Едельвейсі", обороняв Лисичанськ і Слов’янськ. Андрій свідомо відмовлявся від сержантських звань і залишався солдатом, формально обіймаючи посаду водія кулеметного взводу.
Але, на жаль, згідно з оприлюдненою інформацією, життя Андрія обірвалося 10 грудня 2025 року у боях в Сіверській громаді Бахмутського району Донецької області. Його називають найкращим виховником Пласту.
Найкращий тому, що виховав гурток юнаків із яких двоє відзначені найвищим державним відзначенням – Героя України. Раз склавши пластову присягу вірності Україні вони виконували її до останнього свого подиху. Були серед тих, які не могли сидіти в хаті, коли вірність Батьківщині потребує тебе на революції чи фронті. Всі троє пройшли обидва Майдани й у 2014 пішли добровольцями,
– написав Юрій Юзич.
