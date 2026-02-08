Откровенное хамство: политический эксперт о вопиющих деталях в расследовании об Андрее Ермаке

Журналисты выяснили, где сейчас находится бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак. Многие детали этого расследования откровенно шокируют.

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий заметил в эфире 24 Канала, что Андрей Ермак фактически сейчас не является представителем власти. Но почему-то он имеет возможность пользоваться государственной охраной, использовать государственное имущество и тому подобное. Это возмущает.

Что известно о нынешней деятельности Ермака?

Из расследования стало известно, что Ермак недавно встречался с действующим секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Также журналисты сообщали о встрече с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным. Это наталкивает на выводы, что бывший глава ОП не отошел от политических дел. При этом сам Умеров заявил, что разговор с Ермаком имел общий характер, а на его решения никто не влияет.

Я понимаю, что они могут быть друзьями. Но эти все разговоры должны быть публичными, учитывая, в какие времена мы живем. Украинский народ должен требовать от власти прозрачности,

– сказал Городницкий.

Обратите внимание! Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предположил, почему Ермак находится с охраной. По его словам, бывший глава ОП не относится к лицам, которым предоставляется государственная охрана. Но здесь могут быть и другие варианты.

По его словам, можно сделать разные предположения, почему эти встречи происходили. Так, они вполне могут быть друзьями и обсуждать что-то свое. Но и пока не стоит отбрасывать вариант, что кто-то пытается "замести следы".

Мы можем себе накрутить вариант, что кто-то пытается замести следы. Вот эти встречи разные, поездка адвоката с послом Украины в Израиль, где была встреча с адвокатом Миндича. Могут быть варианты, что кто-то возьмет вину на себя, а другой – останется "кристально чистым". Пока мы не знаем, что происходит,

– заметил Городницкий.

По его мнению, такое впечатление, что некоторые люди просто "приватизировали" страну и используют государственное имущество, чтобы комфортно себя чувствовать. И это откровенное хамство.

Отставка Ермака: детали