Откровенное хамство: политический эксперт о вопиющих деталях в расследовании об Андрее Ермаке
- Журналисты провели расследование о том, где сейчас находится и чем занимается бывший глава ОП Андрей Ермак.
- Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий указал на детали, которые шокируют больше всего.
Журналисты выяснили, где сейчас находится бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак. Многие детали этого расследования откровенно шокируют.
Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий заметил в эфире 24 Канала, что Андрей Ермак фактически сейчас не является представителем власти. Но почему-то он имеет возможность пользоваться государственной охраной, использовать государственное имущество и тому подобное. Это возмущает.
Что известно о нынешней деятельности Ермака?
Из расследования стало известно, что Ермак недавно встречался с действующим секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Также журналисты сообщали о встрече с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным. Это наталкивает на выводы, что бывший глава ОП не отошел от политических дел. При этом сам Умеров заявил, что разговор с Ермаком имел общий характер, а на его решения никто не влияет.
Я понимаю, что они могут быть друзьями. Но эти все разговоры должны быть публичными, учитывая, в какие времена мы живем. Украинский народ должен требовать от власти прозрачности,
– сказал Городницкий.
Обратите внимание! Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предположил, почему Ермак находится с охраной. По его словам, бывший глава ОП не относится к лицам, которым предоставляется государственная охрана. Но здесь могут быть и другие варианты.
По его словам, можно сделать разные предположения, почему эти встречи происходили. Так, они вполне могут быть друзьями и обсуждать что-то свое. Но и пока не стоит отбрасывать вариант, что кто-то пытается "замести следы".
Мы можем себе накрутить вариант, что кто-то пытается замести следы. Вот эти встречи разные, поездка адвоката с послом Украины в Израиль, где была встреча с адвокатом Миндича. Могут быть варианты, что кто-то возьмет вину на себя, а другой – останется "кристально чистым". Пока мы не знаем, что происходит,
– заметил Городницкий.
По его мнению, такое впечатление, что некоторые люди просто "приватизировали" страну и используют государственное имущество, чтобы комфортно себя чувствовать. И это откровенное хамство.
Отставка Ермака: детали
- Андрей Ермак написал заявление об отставке в конце ноября 2025 года. Тогда НАБУ и САП провели обыски в его офисе на фоне скандала с Миндичем и коррупции в энергетике. Тогда же Ермак говорил, что считает себя честным и порядочным человеком. По состоянию на сейчас ему не объявили никакого подозрения.
- В начале 2026 года Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность. Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец считает, что таким образом он хочет защититься от возможных следственных действий против него.
- В феврале журналист Михаил Ткач выяснил, где именно находится Ермак и чем занимается. Он почти не появляется на публике, передвигается с охраной и продолжает встречаться с высокопоставленными чиновниками.