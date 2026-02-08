Відверте хамство: політичний експерт про кричущі деталі у розслідуванні про Андрія Єрмака
- Журналісти провели розслідування про те, де зараз перебуває та чим займається колишній глава ОП Андрій Єрмак.
- Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький вказав на деталі, які шокують найбільше.
Журналісти з'ясували, де зараз перебуває колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Багато деталей цього розслідування відверто шокують.
Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький зауважив в ефірі 24 Каналу, що Андрій Єрмак фактично зараз не є представником влади. Але чомусь він має можливість користуватися державною охороною, використовувати державне майно тощо. Це обурює.
Читайте також Таємні ритуали та чорна магія Єрмака: як Мендель потрапила в ОП та чому звинувачує ексшефа у чаклунстві
Що відомо про теперішню діяльність Єрмака?
З розслідування стало відомо, що Єрмак нещодавно зустрічався з чинним секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Також журналісти повідомляли про зустріч із радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишиним. Це наштовхує на висновки, що колишній глава ОП не відійшов від політичних справ. При цьому сам Умєров заявив, що розмова з Єрмаком мала загальний характер, а на його рішення ніхто не впливає.
Я розумію, що вони можуть бути друзями. Але ці всі розмови мають бути публічними, враховуючи, в які часи ми живемо. Український народ має вимагати від влади прозорості,
– сказав Городницький.
Зверніть увагу! Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський припустив, чому Єрмак перебуває з охороною. За його словами, колишній голова ОП не належить до осіб, яким надається державна охорона. Але тут можуть бути й інші варіанти.
За його словами, можна зробити різні припущення, чому ці зустрічі відбувалися. Так, вони цілком можуть бути друзями та обговорювати щось своє. Але й поки не варто відкидати варіант, що хтось намагається "замести сліди".
Ми можемо собі накрутити варіант, що хтось намагається замести сліди. Ось ці зустрічі різні, поїздка адвоката з послом України в Ізраїль, де була зустріч з адвокатом Міндіча. Можуть бути варіанти, що хтось візьме провину на себе, а інший – залишиться "кришталево чистим". Поки ми не знаємо, що відбувається,
– зауважив Городницький.
На його думку, таке враження, що деякі люди просто "приватизували" країну та використовують державне майно, щоб комфортно себе почувати. І це відверте хамство.
Відставка Єрмака: деталі
Андрій Єрмак написав заяву про відставку наприкінці листопада 2025 року. Тоді НАБУ та САП провели обшуки в його офісі на тлі скандалу з Міндічем та корупції в енергетиці. Тоді ж Єрмак говорив, що вважає себе чесною та порядною людиною. Станом на зараз йому не оголосили жодної підозри.
На початку 2026 року Єрмак поновив право на адвокатську діяльність. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець вважає, що в такий спосіб він хоче захиститися від можливих слідчих дій проти нього.
У лютому журналіст Михайло Ткач з'ясував, де саме перебуває Єрмак та чим займається. Він майже не з'являється на публіці, пересувається з охороною та продовжує зустрічатися з високопосадовцями.