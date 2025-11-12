Жизнь неожиданно оборвалась во время защиты Украины: на войне погиб военный с Полтавщины

Захватническая война России против Украины продолжает забирать жииття украинцев. Защищая Родину, на фронте погиб военный с Полтавщины Андрей Отченаш.

Ему было всего 39 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лохвицкий городской совет.

Что известно об украинском защитнике?

Андрей Отченаш родился 13 октября 1986 года в городе Заводское, что на Полтавщине. В 2003 году он окончил Токаревскую СОШ, а через два года – местное профессионально-техническое училище №32, где получил специальность аппаратчика варки утфеля.

С 2006 года Андрей работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Токари" рабочим по уходу за животными. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он добровольно вступил в ряды ВСУ. Украинский защитник погиб во время выполнения боевого задания. Его жизнь оборвалась 30 октября 2025 года.

Еще одна боль. Еще одно сердце перестало биться за Украину. Вся Лохвицкая община склоняет головы в скорби. Мы разделяем боль утраты с родными и близкими воина – мамой Ниной Геннадьевной и сестрой Мариной,

– отметили в Лохвицком горсовете.

