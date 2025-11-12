Життя несподівано обірвалося під час захисту України: на війні загинув військовий із Полтавщини

Загарбницька війна Росії проти України продовжує забирати жииття українців. Захищаючи Батьківщину, на фронті загинув військовий із Полтавщини Андрій Отченаш.

Йому було лише 39 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Лохвицьку міську раду.

Що відомо про українського захисника?

Андрій Отченаш народився 13 жовтня 1986 року в місті Заводське, що на Полтавщині. У 2003 році він закінчив Токарівську ЗОШ, а через два роки – місцеве професійно-технічне училище №32, де здобув фах апаратника варіння утфелю.

З 2006 року Андрій працював у сільськогосподарському виробничому кооперативі "Токарі" робітником з догляду за тваринами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він добровільно долучився до лав ЗСУ. Український захисник загинув під час виконання бойового завдання. Його життя обірвалося 30 жовтня 2025 року.

Ще один біль. Ще одне серце перестало битися за Україну. Уся Лохвицька громада схиляє голови у скорботі. Ми розділяємо біль втрати з рідними та близькими воїна – мамою Ніною Геннадіївною та сестрою Мариною,

– зазначили у Лохвицькій міськраді.

