Забрали не охранника, а водителя, – в СМИ рассказали об "инциденте с Джоли и ТЦК"

Анджелина Джоли посетила Украину. На блокпосту на Николаевщине военнослужащие ТЦК якобы остановили ее кортеж.

Источники Суспильного в Сухопутных войсках Украины сообщили, что один из водителей кортежа имел проблемы с военно-учетными документами, передает 24 Канал.

Какие детали "инцидента с Джоли и ТЦК"?

Информация об остановке кортежа американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли на Николаевщине распространилась в сети 5 ноября.

По данным военных, во время проверки на блокпосту возле Южноукраинска у одного из водителей кортежа не оказалось военно-учетных документов. Мужчина является гражданином Украины 1992 года рождения и офицером запаса.

Водителя якобы пригласили в Южноукраинский ТЦК и СП для уточнения статуса. Как добавил УНИАН, оснований для отсрочки от мобилизации он не имел.

Во время проверки кортеж Джоли оставался рядом, после чего она продолжила поездку по запланированному маршруту. Отмечается, что ни актриса, ни ее команда не вмешивались в работу военных.

Сама же амбассадор была в здании центра комплектации, чтобы воспользоваться туалетом.

В то же время николаевский паблик "Николаевский Ванек" сообщил, что задержанный водитель якобы не входил в официальную команду, которая сопровождала актрису. По данным паблика, компетентные органы проверяют информацию и устанавливают, кто мог передать записи с камер наблюдения в сеть.

Что известно о визите актрисы в Украину?