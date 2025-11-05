Забрали не охоронця, а водія, – у ЗМІ розповіли про "інцидент із Джолі та ТЦК"

Анджеліна Джолі завітала до України. На блокпосту на Миколаївщині військовослужбовці ТЦК нібито зупинили її кортеж.

Джерела Суспільного у Сухопутних військах України повідомили, що один з водіїв кортежу мав проблеми з військово-обліковими документами, передає 24 Канал.

Які деталі "інциденту із Джолі та ТЦК"?

Інформація про зупинку кортежу американської акторки та амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі на Миколаївщині поширилася у мережі 5 листопада.

За даними військових, під час перевірки на блокпосту біля Південноукраїнська в одного з водіїв кортежу не виявилося військово-облікових документів. Чоловік є громадянином України 1992 року народження та офіцером запасу.

Водія нібито запросили до Південноукраїнського ТЦК та СП для уточнення статусу. Як додав УНІАН, підстав для відстрочки від мобілізації він не мав.

Під час перевірки кортеж Джолі залишався поруч, після чого вона продовжила поїздку запланованим маршрутом. Зазначається, що ні акторка, ні її команда не втручалися в роботу військових.

Сама ж амбасадорка була в будівлі центру комплектації, щоб скористатися вбиральнею.

Водночас миколаївський паблік "Николаевский Ванек" повідомив, що затриманий водій нібито не входив до офіційної команди, яка супроводжувала акторку. За даними пабліку, компетентні органи перевіряють інформацію та встановлюють, хто міг передати записи з камер спостереження в мережу.

Що відомо про візит акторки в Україну?