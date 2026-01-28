"Шахеды" над городами станут редкостью: авиаэксперт объяснил, как будет работать антидроновой купол

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал, что над Украиной может появиться антидроновий купол. Есть соответствующие наработки и необходимый опыт.

Авиаэксперт Валерий Романенко озвучил 24 Каналу мнение, что такая система заработает в ближайшее время. Тогда постепенно пролеты "Шахедов" над городами Украины будут исключением, а не правилом.

Какие возможности Украины?

Валерий Романенко отметил, что были различные наработки по созданию антидроновой системы. В Украине создавалось много систем боевого управления, поэтому соответствующий опыт есть. Кроме того, летом 2025 года уже заключили договоры на поставку нашему государству специальных антидронових радиолокационных станций.

Украина может сбивать дроны днем, однако ночью это очень сложно. Еще 2 – 3 месяца назад военные рассказывали, что для того, чтобы сбить "Шахед" днем, нужно 5 зенитных дронов, а ночью – 10. Такими темпами не получается сбивать "Шахеды" средствами, которые в разы дешевле, чем сами дроны. Поэтому требуется создание системы.

Украина имеет зенитные дроны, различные специализированные антидронные ракеты – начиная от APKWS, который применяет комплексы типа Vampire, до ракет с лазерным наведением, как британский Martlet, американские баги с системой Tempest, или шведские RBS. Мы заказали антидронные радары для нескольких производителей. Речь идет о сотнях таких средств,

– пояснил авиаэксперт.

То есть у Украины для создания системы есть сенсоры. Потому что каждая такая антидроновая станция имеет небольшой радар с дальностью 15 – 20 километров. Этого достаточно. Она имеет оптоэлектронную систему для того, чтобы после обнаружения радаром цели, оператор ее четко видел. Все эти радары будут объединены в единую систему.

Например, один из таких радаров – Cerberus. Он не только обнаруживает цели, но если цель выходит за пределы его досягаемости, то автоматически передает ее на следующий радар с этой же сети. Таким образом он может обрабатывать до 500 целей.

Есть дроны немного большей мощности, которые тоже будут участвовать в сенсорной части системы. Кроме того, есть акустическая, автоэлектронная система. То есть обнаруживать вражеские радары Украина может.

Есть средства поражения. Есть человек, который квалифицирован – полковник Елизаров. Есть человек, который высококвалифицирован в создании информационных систем – Федоров. Так почему нам не создать такую систему? Есть наработки, опыт. Думаю, такая система заработает в ближайшее время. Постепенно такие пролеты "Шахедов" над нашими городами будут исключением, а не правилом,

– подчеркнул Романенко.

Можно ли будет сбивать цели на подлете?

Как заметил авиаэксперт, все равно нельзя будет сбивать вражеские цели еще на подлете к нашим границам, чтобы они не долетали до украинских городов. В частности, остается морское побережье. А "Шахеды" летят как из Брянской области, так и из Крыма, и из Краснодарского края.

Хорошо, сделали там. Россияне взяли и запустили через Молдову. Думаете, Румыния начнет их сбивать? Нет. "Шахеды" сделают коридор и потом разлетятся по всей Украине, в разные стороны. Все равно нужно будет иметь как общую систему обнаружения, так и систему, которая прикрывала бы отдельные объекты,

– сказал он.

Общая система обнаружения будет пробовать уничтожать эти "Шахеды" на подлете после того, как они отлетят на несколько десятков километров от линии боевого соприкосновения. Потому что поставить там активные сенсоры, такие как радары – это означает огромную угрозу для них. Потому что радарное излучение моментально обнаруживается на вдвое большем расстоянии.

Например, радар может видеть цель на 100 километров, а самолет радиотехнической разведки обнаруживает его работу на расстоянии 200 – 250 километров. Поэтому нужно будет установить эту систему на расстоянии от линии фронта, возможно, от наиболее угрожающих направлений на границах.

Но это не означает, что такие же средства обнаружения для создания сплошного радиолокационного поля. Ибо практически с 20 метров и до высоты полета "Шахеда", выше 5 тысяч метров, они не залетают. Проще ее (систему защиты – 24 Канал) сделать на высоте от 500 – 1000 метров до 5000 метров, чем на высоте от 50 до 100 метров. Потому что местность не позволяет, особенно над городами. Это крайне проблемно,

– добавил Романенко.

По его словам, придется создавать как общую периметрическую систему, так и оставить систему отслеживания воздушного движения над Украиной: над городами и особо важными объектами. Соответственно появится потребность размещать больше средств поражения возле объектов, которые нужно защитить, чем возле линии фронта. Там россияне всегда смогут эту оборону обойти.

Что известно об антидроновом куполе?