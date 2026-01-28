"Шахеди" над містами стануть рідкістю: авіаексперт пояснив, як працюватиме антидроновий купол

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував, що над Україною може з'явитися антидроновий купол. Є відповідні напрацювання та необхідний досвід.

Авіаексперт Валерій Романенко озвучив 24 Каналу думку, що така система запрацює найближчим часом. Тоді поступово прольоти "Шахедів" над містами України будуть винятком, а не правилом.

До теми Впровадження "стіни дронів" уже почалось, – військовий

Які можливості України?

Валерій Романенко зазначив, що були різноманітні напрацювання щодо створення антидронової системи. В Україні створювалося багато систем бойового управління, тому відповідний досвід є. Крім того, влітку 2025 року вже уклали договори на постачання нашій державі спеціальних антидронових радіолокаційних станцій.

Україна може збивати дрони вдень, однак вночі це дуже складно. Ще 2 – 3 місяці тому військові розповідали, що для того, аби збити "Шахед" вдень, потрібно 5 зенітних дронів, а вночі – 10. Такими темпами не виходить збивати "Шахеди" засобами, які в рази дешевші, ніж самі дрони. Тому потрібне створення системи.

Україна має зенітні дрони, різноманітні спеціалізовані антидронові ракети – починаючи від APKWS, який застосовує комплекси типу Vampire, до ракет з лазерним наведенням, як британський Martlet, американські багі з системою Tempest, чи шведські RBS. Ми замовили антидронові радари для кількох виробників. Мовиться про сотні таких засобів,

– пояснив авіаексперт.

Тобто в України для створення системи є сенсори. Бо кожна така антидронова станція має невеличкий радар з дальністю 15 – 20 кілометрів. Цього досить. Вона має оптоелектронну систему для того, щоб після виявлення радаром цілі, оператор її чітко бачив. Усі ці радари будуть об'єднані в єдину систему.

Наприклад, один з таких радарів – Cerberus. Він не лише виявляє цілі, але якщо ціль виходить за межі його досяжності, то автоматично передає її на наступний радар з цієї ж мережі. У такий спосіб він може обробляти до 500 цілей.

Є дрони трохи більшої потужності, які теж будуть брати участь у сенсорній частині системи. Крім того, є акустична, автоелектронна система. Тобто виявляти ворожі радари Україна може.

Є засоби ураження. Є людина, яка кваліфікована – полковник Єлізаров. Є людина, яка висококваліфікована в створенні інформаційних систем – Федоров. То чому нам не створити таку систему? Є напрацювання, досвід. Думаю, така система запрацює найближчим часом. Поступово такі прольоти "Шахедів" над нашими містами будуть винятком, а не правилом,

– підкреслив Романенко.

Чи можна буде збивати цілі на підльоті?

Як зауважив авіаексперт, все одно не можна буде збивати ворожі цілі ще на підльоті до наших кордонів, щоб вони не долітали до українських міст. Зокрема, залишається морське узбережжя. А "Шахеди" летять як з Брянської області, так і з Криму, і з Краснодарського краю.

Добре, зробили там. Росіяни взяли і запустили через Молдову. Думаєте, Румунія почне їх збивати? Ні. "Шахеди" зроблять коридор і потім розлетяться по всій Україні, у різні сторони. Все одно потрібно буде мати як загальну систему виявлення, так і систему, яка прикривала б окремі об'єкти,

– сказав він.

Загальна система виявлення пробуватиме знищувати ці "Шахеди" на підльоті після того, як вони відлетять на кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому що поставити там активні сенсори, такі як радари – це означає величезну загрозу для них. Тому що радарне випромінювання моментально виявляється на вдвічі більшій відстані.

Наприклад, радар може бачити ціль на 100 кілометрів, а літак радіотехнічної розвідки виявляє його роботу на відстані 200 – 250 кілометрів. Тому потрібно буде встановити цю систему на відстані від лінії фронту, можливо, від найбільш загрозливих напрямків на кордонах.

Але це не означає, що такі ж засоби виявлення для створення суцільного радіолокаційного поля. Бо практично з 20 метрів і до висоти польоту "Шахеда", вище 5 тисяч метрів, вони не залітають. Простіше її (систему захисту – 24 Канал) зробити на висоті від 500 – 1000 метрів до 5000 метрів, аніж на висоті від 50 до 100 метрів. Тому що місцевість не дозволяє, особливо над містами. Це вкрай проблемно,

– додав Романенко.

За його словами, доведеться створювати як загальну периметричну систему, так і залишити систему відстежування повітряного руху над Україною: над містами і особливо важливими об'єктами. Відповідно з'явиться потреба розміщати більше засобів ураження біля об'єктів, які потрібно захистити, аніж біля лінії фронту. Там росіяни завжди зможуть цю оборону обійти.

