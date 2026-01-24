Лише за 2025 рік окупанти запустили по Україні до 100 тисяч "Шахедів" та інших типів дронів. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що проєкт "стіна дронів" вже поступово впроваджують. Основна причина цього полягає у тому, що Україні бракує навчених операторів і безпілотників для них.

Дивіться також Окупанти запустили дрони по Україні, ціллю став Київ: є й загроза балістики

Як посилити оборону українського неба?

Олександр Мусієнко зазначив, що для ефективної протидії ворожим дронам Україна удосконалює власні безпілотники, які мали б знешкоджувати цілі. Однак росіяни також постійно покращують свою зброю.

Тому це постійно змагання, хто краще. Якщо використання дронів визначено як одним із пріоритетних напрямків, то уваги цьому буде приділятися більше, тобто буде можливість залучити більшу кількість людей,

– сказав він.

Крім того, в України може стати більше додаткових БПлА, адже збільшується їхнє виробництво.

Мусієнко зауважив, що антидроновий купол – дуже складна система, вона потребує створення єдиної системи координації, управління й обміну інформації. Все тому, що до протиповітряної оборони залучені різні види військ.

Тому треба створити єдину базу обміну, координації інформації, єдину систему ситуаційної обізнаності, яка працюватиме для кожного підрозділу,

– додав він.

Робота над цим триває і це не легко, але Україна має потенціал для успіху.

Атака російськими дронами: останні новини