Арктическая зима в Украине: синоптик ответила, возможно ли это

В медиа иногда появляется информация о том, что в Украине будет арктическая зима, в результате которой арктические воздушные массы принесут волну морозов. Впрочем, такая информация на самом деле не соответствует действительности.

Сейчас даже невозможно точно сказать, какой именно будет температура зимой. Такую информацию сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Будет ли арктическая зима в Украине?

Синоптик отметила, что в Украине обычно каждый год бывают приливы арктического холода, однако неправильно называть это арктической зимой. По ее словам, такого понятия для наших территорий не существует в целом.

Это чисто кто-то себе придумал: скорее всего, имелось в виду, что действительно возможны заливы арктического воздуха из северных широт. Однако такие процессы почти ежегодно у нас происходят. В условиях последних десятилетий они становятся немножечко меньше по своей продолжительности,

– объяснила она.

Но, как отметила Наталья Птуха, интенсивность подобного проникновения арктического воздуха зависит от года и конкретной синоптической ситуации. Расположение Украины, по ее словам, позволяет различные синоптические процессы.

"Во время зимнего периода эти процессы как раз-таки чаще всего чередуются между собой. Например, очень часто нет такого устойчивого снежного покрова, он более эпизодически появляется, поэтому за несколько дней могут образоваться и сугробы, и все такое, а потом быстренько растаять", – добавила она.

Также представитель Укргидрометцентра, комментируя сообщения относительно арктических зим в Украине, призвала не обращать внимания на громкие заголовки, которые демонстрируют "сомнительную информацию от непонятных экспертов".

Какие тенденции есть относительно зимы?