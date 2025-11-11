Арктична зима в Україні: синоптикиня відповіла, чи можливо це

У медіа подекуди з'являється інформація про те, що в Україні буде арктична зима, внаслідок якої арктичні повітряні маси принесуть хвилю морозів. Утім, така інформація насправді не відповідає дійсності.

Наразі навіть неможливо достеменно сказати, якою саме буде температура взимку. Таку інформацію повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Синоптикиня відповіла, чи можливі морози до 31 градуса в Україні у листопаді

Чи буде арктична зима в Україні?

Синоптикиня наголосила, що в Україні зазвичай кожного року бувають припливи арктичного холоду, проте неправильно називати це арктичною зимою. За її словами, такого поняття для наших територій не існує загалом.

Це суто хтось собі придумав: скоріш за все, малося на увазі, що дійсно можливі затоки арктичного повітря з північних широт. Однак такі процеси майже щороку в нас відбуваються. В умовах останніх десятиріч вони стають трошечки менші за своєю тривалістю,

– пояснила вона.

Але, як зауважила Наталія Птуха, інтенсивність подібного проникнення арктичного повітря залежить від року та конкретної синоптичної ситуації. Розташування України, за її словами, дозволяє різні синоптичні процеси.

"Під час зимового періоду ці процеси якраз-таки частіше за все чергуються між собою. Наприклад, дуже часто немає такого сталого снігового покриву, він більш епізодично з'являється, тому за кілька днів можуть утворитися і кучугури, і все таке інше, а потім швиденько розтанути", – додала вона.

Також представниця Укргідрометцентру, коментуючи повідомлення стосовно арктичних зим в Україні, закликала не зважати на гучні заголовки, які демонструють "сумнівну інформацію від незрозумілих експертів".

Які тенденції є щодо зими?