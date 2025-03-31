Не по Крымскому мосту: куда лучше бить ВСУ, чтобы разрушить логистику россиян на Юге
- Россия почти не использует Крымский мост для военных перевозок; удары ВСУ следует направлять на другие логистические объекты на Юге.
- Уничтожение этих объектов значительно ослабит российскую логистику, оставив Крымский мост единственной железнодорожной артерией для поставки оружия на фронт.
Россияне почти не используют Крымский мост для перевозки военных грузов. Чтобы уничтожить их логистическую сеть на Юге, необходимо направить удары в другие важные точки.
Особое внимание следует уделить мостам и железнодорожным путям, которые враг недавно восстановил. Деталями с 24 Каналом поделился руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Интересно Партизаны сожгли базу россиян в Мариуполе: "наводку" случайно сделали кавказские блогеры
По каким объектам удары будут наиболее эффективными
Издание The New York Times сообщило, что летом 2024 года Украина совершила неудачную атаку на Крымский мост с помощью 12 ракет ATACMS, однако этого количества было недостаточно для его уничтожения. По мнению Андрющенко, более целесообразно было бы нацелиться на другие объекты – в частности на логистические артерии.
Он не имеет никакого значения кроме "тотемного" и не выполняет свою основную логистическую функцию,
– отметил он.
Поэтому, по его словам, наиболее эффективными были бы удары по мостам в районе Гранитного, Волновахи и Еленовки, где россияне восстановили железнодорожное сообщение и используют его без надобности в Крымском мосту.
"Нужно осознать, что важнее для нас – фото горящего моста или уничтоженная логистика", – отметил Петр Андрющенко.
Смотрите также Такое действительно впервые: что россияне перебрасывают на линию боестолкновения через Мариуполь
Также он обратил внимание на большую военную базу, расположенную вблизи Покровска, между Донецком и Макеевкой, в которую россияне доставляют грузы через Иловайск с территории России. Восстановление железнодорожной ветки для этого снабжения активно продолжается с осени 2024 года.
Чтобы положить этому конец, 12 ракет ATACMS было бы вполне достаточно,
– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.
Уничтожение этих объектов позволило бы значительно ослабить российскую логистику, после чего можно было бы снова вернуться к Крымскому мосту, поскольку он оставался бы единственной железнодорожной артерией для поставки оружия на фронт.