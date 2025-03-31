Не по Кримському мосту: куди краще бити ЗСУ, щоб зруйнувати логістику росіян на Півдні

Росіяни майже не використовують Кримський міст для перевезення військових вантажів. Щоб знищити їхню логістичну мережу на Півдні, необхідно спрямувати удари в інші важливі точки.

Особливу увагу слід приділити мостам і залізничним шляхам, які ворог нещодавно відновив. Деталями з 24 Каналом поділився керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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По яких об'єктах удари будуть найбільш ефективними

Видання The New York Times повідомило, що влітку 2024 року Україна здійснила невдалу атаку на Кримський міст за допомогою 12 ракет ATACMS, однак цієї кількості було недостатньо для його знищення. На думку Андрющенка, більш доцільно було б націлитись на інші об'єкти – зокрема на логістичні артерії.

Він не має жодного значення окрім "тотемного" та не виконує свою основну логістичну функцію,

– зазначив він.

Тому, за його словами, найбільш ефективними були б удари по мостах у районі Гранітного, Волновахи та Оленівки, де росіяни відновили залізничне сполучення і використовують його без потреби в Кримському мосту.

"Потрібно усвідомити, що важливіше для нас – фото палаючого мосту чи знищена логістика", – наголосив Петро Андрющенко.

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Також він звернув увагу на велику військову базу, розташовану поблизу Покровська, між Донецьком та Макіївкою, до якої росіяни доставляють вантажі через Іловайськ з території Росії. Відновлення залізничної гілки для цього постачання активно триває з осені 2024 року.

Щоб покласти цьому край, 12 ракет ATACMS було б цілком достатньо,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Знищення цих об'єктів дозволило б значно ослабити російську логістику, після чого можна було б знову повернутись до Кримського мосту, оскільки він залишався б єдиною залізничною артерією для постачання зброї на фронт.