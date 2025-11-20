США не против: военный эксперт предположил, что ВСУ метко атаковали в Воронеже

Украина нанесла ракетный удар ATACMS по аэродрому Балтимор под Воронежем, где базируется российская тактическая авиация, в частности носители КАБов, которые создают критические проблемы на фронте.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что уничтожение авиабаз является самым эффективным способом противодействия российским управляемым бомбам. Подобные удары должны наноситься по десятку тактических аэродромов РФ вокруг Украины, включая базы в оккупированном Крыму.

Почему подтверждение применения ATACMS важно для Украины?

В этом ударе есть несколько важных аспектов. Во-первых, российские пропагандисты активно писали, что по Воронежу ударила баллистика – якобы украинская, "Гром-2". Однако Генштаб Украины подтвердил, что это были именно ATACMS.

"Немного огорчает, что это пока не наша собственная баллистика, но очень радует, что у нас есть ATACMS. Это свидетельствует о том, что мы получили ракеты от США и даже на фоне коррупционных скандалов оружие поступает", – отметил Пехньо.

Во-вторых – американская администрация, очевидно, не против таких ударов по территории Российской Федерации. Удар, вероятно, был нанесен по месту базирования российской тактической авиации, в частности носителей КАБов.

Без решения вопроса с КАБами, не может быть успешной обороны. Самый логичный способ – противодействовать первопричине: уничтожать носители и инфраструктуру, где они базируются.

Это уже упомянутый Балтимор, Халино в Курской области, аэродром Миллерово в Ростовской области. Это Гвардейское, Куча, Бельбек, Саки и Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Я выступал против медийного подогрева темы Tomahawk, потому что, как видим, их до сих пор нет – это журавль в небе. Я выступал за синицу в руках – ATACMS, баллистические ракеты, которые будут поражать российские аэродромы вблизи фронта. Есть обнадеживающие слухи о поражении – не могу пока раскрывать детали, но надеюсь на официальную информацию. Если подтвердится, можно будет открыть шампанское,

– сказал Пехньо.

