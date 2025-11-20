США не проти: військовий експерт припустив, що ЗСУ влучно атакували у Воронежі

Україна завдала ракетного удару ATACMS по аеродрому Балтімор під Воронежем, де базується російська тактична авіація, зокрема носії КАБів, які створюють критичні проблеми на фронті.

Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що знищення авіабаз є найефективнішим способом протидії російським керованим бомбам. Подібні удари мають наноситися по десятку тактичних аеродромів РФ навколо України, включаючи бази в окупованому Криму.

Чому підтвердження застосування ATACMS важливе для України?

У цьому ударі є кілька важливих аспектів. По-перше, російські пропагандисти активно писали, що по Воронежу вдарила балістика – нібито українська, "Грім-2". Проте Генштаб України підтвердив, що це були саме ATACMS.

"Трохи засмучує, що це поки не наша власна балістика, але дуже тішить, що у нас є ATACMS. Це свідчить про те, що ми отримали ракети від США й навіть на фоні корупційних скандалів зброя надходить", – зазначив Пехньо.

По-друге – американська адміністрація, вочевидь, не проти таких ударів по території Російської Федерації. Удар, ймовірно, був завданий по місцю базування російської тактичної авіації, зокрема носіїв КАБів.

Без розв'язання питання з КАБами, не може бути успішної оборони. Найлогічніший спосіб – протидіяти першопричині: знищувати носії та інфраструктуру, де вони базуються.

Це вже згаданий Балтімор, Халіно в Курській області аеродром Міллерово в Ростовській області. Це Гвардійське, Куча, Бельбек, Саки та Джанкой в тимчасово окупованому Криму.

Я виступав проти медійного підігріву теми Tomahawk, бо, як бачимо, їх досі немає – це журавель у небі. Я виступав за синицю в руках – ATACMS, балістичні ракети, які вражатимуть російські аеродроми поблизу фронту. Є обнадійливі чутки про ураження – не можу поки розкривати деталі, але сподіваюся на офіційну інформацію. Якщо підтвердиться, можна буде відкрити шампанське,

– сказав Пехньо.

Що ще відомо про наслідки атак по російських НПЗ?