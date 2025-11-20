Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що знищення авіабаз є найефективнішим способом протидії російським керованим бомбам. Подібні удари мають наноситися по десятку тактичних аеродромів РФ навколо України, включаючи бази в окупованому Криму.
Чому підтвердження застосування ATACMS важливе для України?
У цьому ударі є кілька важливих аспектів. По-перше, російські пропагандисти активно писали, що по Воронежу вдарила балістика – нібито українська, "Грім-2". Проте Генштаб України підтвердив, що це були саме ATACMS.
"Трохи засмучує, що це поки не наша власна балістика, але дуже тішить, що у нас є ATACMS. Це свідчить про те, що ми отримали ракети від США й навіть на фоні корупційних скандалів зброя надходить", – зазначив Пехньо.
По-друге – американська адміністрація, вочевидь, не проти таких ударів по території Російської Федерації. Удар, ймовірно, був завданий по місцю базування російської тактичної авіації, зокрема носіїв КАБів.
Без розв'язання питання з КАБами, не може бути успішної оборони. Найлогічніший спосіб – протидіяти першопричині: знищувати носії та інфраструктуру, де вони базуються.
Це вже згаданий Балтімор, Халіно в Курській області аеродром Міллерово в Ростовській області. Це Гвардійське, Куча, Бельбек, Саки та Джанкой в тимчасово окупованому Криму.
Я виступав проти медійного підігріву теми Tomahawk, бо, як бачимо, їх досі немає – це журавель у небі. Я виступав за синицю в руках – ATACMS, балістичні ракети, які вражатимуть російські аеродроми поблизу фронту. Є обнадійливі чутки про ураження – не можу поки розкривати деталі, але сподіваюся на офіційну інформацію. Якщо підтвердиться, можна буде відкрити шампанське,
– сказав Пехньо.
Що ще відомо про наслідки атак по російських НПЗ?
- Територія Краснодарського краю 14 листопада потрапила під масовану атаку дронів. Найсерйозніше постраждав район Новоросійська. Там спалахнула велика пожежа на нафтобазі комплексу "Шесхарис" – одному з головних експортних терміналів поруч із портом.
- Українські безпілотники завдали удару по морському нафтовому терміналу та складу зберігання дронів у Криму. У результаті атаки на території термінала спалахнула пожежа, масштаби пошкоджень наразі уточнюють.
- Українські оборонні сили завдали удару по нафтохімічному підприємству "Ставролен" у Ставропольському краї та по складу боєприпасів у Донецькій області, що призвело до вибухів і пожежі. Губернатор регіону підтвердив атаку.