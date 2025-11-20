Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що знищення авіабаз є найефективнішим способом протидії російським керованим бомбам. Подібні удари мають наноситися по десятку тактичних аеродромів РФ навколо України, включаючи бази в окупованому Криму.

Дивіться також: ЗСУ розтрощили техніку та ліквідували близько 900 окупантів: втрати ворога на 20 листопада

Чому підтвердження застосування ATACMS важливе для України?

У цьому ударі є кілька важливих аспектів. По-перше, російські пропагандисти активно писали, що по Воронежу вдарила балістика – нібито українська, "Грім-2". Проте Генштаб України підтвердив, що це були саме ATACMS.

"Трохи засмучує, що це поки не наша власна балістика, але дуже тішить, що у нас є ATACMS. Це свідчить про те, що ми отримали ракети від США й навіть на фоні корупційних скандалів зброя надходить", – зазначив Пехньо.

По-друге – американська адміністрація, вочевидь, не проти таких ударів по території Російської Федерації. Удар, ймовірно, був завданий по місцю базування російської тактичної авіації, зокрема носіїв КАБів.

Без розв'язання питання з КАБами, не може бути успішної оборони. Найлогічніший спосіб – протидіяти першопричині: знищувати носії та інфраструктуру, де вони базуються.

Це вже згаданий Балтімор, Халіно в Курській області аеродром Міллерово в Ростовській області. Це Гвардійське, Куча, Бельбек, Саки та Джанкой в тимчасово окупованому Криму.

Я виступав проти медійного підігріву теми Tomahawk, бо, як бачимо, їх досі немає – це журавель у небі. Я виступав за синицю в руках – ATACMS, балістичні ракети, які вражатимуть російські аеродроми поблизу фронту. Є обнадійливі чутки про ураження – не можу поки розкривати деталі, але сподіваюся на офіційну інформацію. Якщо підтвердиться, можна буде відкрити шампанське,

– сказав Пехньо.

Що ще відомо про наслідки атак по російських НПЗ?