Ночью Россия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками: поражен объект инфраструктуры
- Ночью на 10 декабря Россия атаковала Одесскую область десятками беспилотников, что повлекло пожар в складском помещении.
- Большинство дронов были перехвачены силами ПВО, пострадавших нет, а критическая инфраструктура работает в обычном режиме.
В ночь на 10 декабря Россия атаковала Одесскую область десятками беспилотников. В результате атаки поднялся пожар в складском помещении.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет 24 Канал.
Смотрите также Россияне снова терроризируют дронами: какие регионы под атакой
Что известно об атаке на Одесскую область в ночь на 10 декабря?
В ночь на 10 декабря россияне снова совершили массированную атаку по Одесской области, использовав ударные беспилотники. Мониторинговые каналы предупреждали о движении почти 30 дронов в направлении области. Силы ПВО успешно перехватили большинство вражеских целей, однако некоторые все же долетели до "места назначения".
По словам Кипера, в результате удара одного из дронов частично повреждено складское помещение – на месте вспыхнул пожар. Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и потушили огонь. Пострадавших под российской атакой нет, а объекты критической инфраструктуры продолжают работать в обычном режиме.
Куда еще летели российские дроны в эти сутки?
Вечером 9 декабря в Днепре местные услышали звуки взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА из Харьковской области в направлении Павлограда.
Украинские защитники зафиксировали движение ударных беспилотников через Херсонскую область в сторону Николаевской области.
Видели движение БпЛА и в направлении города Чернигов и на востоке Запорожской области курсом на Днепропетровщину.