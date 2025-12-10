Ночью Россия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками: поражен объект инфраструктуры

В ночь на 10 декабря Россия атаковала Одесскую область десятками беспилотников. В результате атаки поднялся пожар в складском помещении.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне снова терроризируют дронами: какие регионы под атакой

Что известно об атаке на Одесскую область в ночь на 10 декабря?

В ночь на 10 декабря россияне снова совершили массированную атаку по Одесской области, использовав ударные беспилотники. Мониторинговые каналы предупреждали о движении почти 30 дронов в направлении области. Силы ПВО успешно перехватили большинство вражеских целей, однако некоторые все же долетели до "места назначения".

По словам Кипера, в результате удара одного из дронов частично повреждено складское помещение – на месте вспыхнул пожар. Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и потушили огонь. Пострадавших под российской атакой нет, а объекты критической инфраструктуры продолжают работать в обычном режиме.

Куда еще летели российские дроны в эти сутки?