Вночі Росія масовано атакувала Одещину безпілотниками: уражено об'єкт інфраструктури

В ніч на 10 грудня Росія атакувала Одещину десятками безпілотників. Внаслідок атаки здійнялась пожежа у складському приміщенні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише 24 Канал.

Що відомо про атаку на Одещину в ніч на 10 грудня?

У ніч на 10 грудня росіяни знову здійснили масовану атаку по Одеській області, використавши ударні безпілотники. Моніторингові канали попереджали про рух майже 30 дронів у напрямку області. Сили ППО успішно перехопили більшість ворожих цілей, однак деякі все ж долетіли до "місця призначення".

За словами Кіпера, унаслідок удару одного з дронів частково пошкоджено складське приміщення – на місці спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно локалізували осередок займання та загасили вогонь. Постраждалих під російської атаки немає, а об'єкти критичної інфраструктури продовжують працювати у звичному режиму.

Куди ще летіли російські дрони цієї доби?