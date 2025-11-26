В Чебоксарах после воздушной атаки мощно взорвался российский оборонный объект

В Россию ночью 26 ноября пришли добрые дроны и, возможно, ракеты. О взрывах сообщали из Чувашской республики.

В частности, из города Чебоксары, ее столицы. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Взрывы в российских Чебоксарах: какая военная цель пострадала?

Ночью 26 ноября в Чебоксарах, столицы Чувашской республики России, прогремели мощные взрывы. Неизвестные воздушные цели нанесли неожиданный удар по одному из ключевых оборонных предприятий региона. По меньшей мере, об этом предварительно пишут осинтеры.

А говорится о ВНИИР – Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники. Там промышленная зона в Чебоксарах и завод, отвечающий за производство сложного радиоэлектронного оборудования, в частности антенн для ударных беспилотников.

Прилеты и взрывы засвидетельствовали очевидцы: смотрите видео

Также в сети пишут о пожаре на территории института. Заметим, что Чебоксары расположены более чем в тысяче километров от границ Украины.

