У Чебоксарах після повітряної атаки потужно вибухнув російський оборонний об'єкт

До Росії уночі 26 листопада завітали добрі дрони та, можливо, ракети. Про вибухи повідомляли з Чуваської республіки.

Зокрема, з міста Чебоксари, її столиці. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Вибухи у російських Чебоксарах: яка військова ціль постраждала?

Уночі 26 листопада у Чебоксарах, столиці Чуваської республіки Росії, пролунали потужні вибухи. Невідомі повітряні цілі завдали несподіваного удару по одному з ключових оборонних підприємств регіону. Щонайменше, про це попередньо пишуть осінтери.

А мовиться про ВНДІР – Всеросійський науково-дослідний інститут радіоелектроніки. Там промислова зона у Чебоксарах та завод, що відповідає за виробництво складного радіоелектронного обладнання, зокрема антен для ударних безпілотників.

Прильоти та вибухи засвідчили очевидці: дивіться відео

Також у мережі пишуть про пожежу на території інституту. Зауважимо, що Чебоксари розташовані за понад тисячу кілометрів від кордонів України.

Де розташовані Чебоксари: показуємо на карті

Де ще лунали вибухи в Росії за минулу добу?