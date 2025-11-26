У Чебоксарах після повітряної атаки потужно вибухнув російський оборонний об'єкт
- У Чебоксарах 26 листопада вибухнув ключовий оборонний об'єкт – ВНДІР, що виробляє радіоелектронне обладнання для безпілотників.
- Вибухи й пожежа на території інституту сталися після атаки дронів і, можливо, ракет, на відстані понад тисячу кілометрів від України.
До Росії уночі 26 листопада завітали добрі дрони та, можливо, ракети. Про вибухи повідомляли з Чуваської республіки.
Зокрема, з міста Чебоксари, її столиці. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Дивіться також Уражено підприємство і рідкісні літаки: з'явилися супутникові фото наслідків ударів по Таганрогу
Вибухи у російських Чебоксарах: яка військова ціль постраждала?
Уночі 26 листопада у Чебоксарах, столиці Чуваської республіки Росії, пролунали потужні вибухи. Невідомі повітряні цілі завдали несподіваного удару по одному з ключових оборонних підприємств регіону. Щонайменше, про це попередньо пишуть осінтери.
А мовиться про ВНДІР – Всеросійський науково-дослідний інститут радіоелектроніки. Там промислова зона у Чебоксарах та завод, що відповідає за виробництво складного радіоелектронного обладнання, зокрема антен для ударних безпілотників.
Прильоти та вибухи засвідчили очевидці: дивіться відео
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх регіонів Росії, вибухи на території ворога, а також про наслідки уражень тамтешніх об'єктів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
Також у мережі пишуть про пожежу на території інституту. Зауважимо, що Чебоксари розташовані за понад тисячу кілометрів від кордонів України.
Де розташовані Чебоксари: показуємо на карті
Де ще лунали вибухи в Росії за минулу добу?
У ніч на 25 листопада Росію масовано атакували БпЛА. Руйнування та жертви були в Таганрозі, загалом у Краснодарському краї та інших регіонах.
Причім у Таганрозі вдалося вразити Авіаремонтний завод, а ще, ймовірно, експериментальний літак А-60 з лазерною установкою.
Військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом відзначив це досягнення як видатне, адже майже 150-кілометрова зона окупованого Донбасу, крізь яку треба було проникнути, утикана системою ППО ворога.