Ночью Россия ударила по критическому объекту возле Нежина

В ночь на 27 ноября российская оккупационная армия в очередной раз атаковала беспилотниками Черниговскую область. Под вражеским ударом оказалась в частности Нежинская община.

Какие последствия обстрела Черниговщины?

Городской голова Нежина Александр Кодола подтвердил журналистам, что около двух часов ночи россияне атаковали беспилотником Нежинскую общину.

В результате атаки в регионе поврежден объект критической инфраструктуры.

К слову, 26 ноября оккупанты также били по приграничью Черниговщины. Под ударом оказались Новгород-Северская, Семеновская, Сновская и Городнянская общины.

Для атаки враг использовал БпЛА типа "Молния", FPV-дроны, также россияне сбрасывали взрывчатку с БпЛА.

Россияне продолжают бить по Украине: последние новости