Ночью Россия ударила по критическому объекту возле Нежина
- Российская армия атаковала беспилотниками Черниговскую область, под ударом была Нежинская община.
- В результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры в регионе.
В ночь на 27 ноября российская оккупационная армия в очередной раз атаковала беспилотниками Черниговскую область. Под вражеским ударом оказалась в частности Нежинская община.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Какие последствия обстрела Черниговщины?
Городской голова Нежина Александр Кодола подтвердил журналистам, что около двух часов ночи россияне атаковали беспилотником Нежинскую общину.
В результате атаки в регионе поврежден объект критической инфраструктуры.
К слову, 26 ноября оккупанты также били по приграничью Черниговщины. Под ударом оказались Новгород-Северская, Семеновская, Сновская и Городнянская общины.
Для атаки враг использовал БпЛА типа "Молния", FPV-дроны, также россияне сбрасывали взрывчатку с БпЛА.
Россияне продолжают бить по Украине: последние новости
В ночь на 27 ноября оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Предварительно, силами ПВО сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.
Российские дроны летели в частности в Одесскую область. Под атаку попали два жилых дома, там повреждены фасады и остекление. Также частично повреждены конно-спортивный клуб и здание АЗС.
Накануне оккупанты массированно атаковали Запорожье. Вражеский обстрел повредил в городе 31 многоэтажку, 20 частных домов, предприятие, магазин, общежитие и АЗС. 19 жителей получили ранения в результате атаки.