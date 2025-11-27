Вночі Росія вдарила по критичному об'єкту біля Ніжина

В ніч на 27 листопада російська окупаційна армія вкотре атакувала безпілотниками Чернігівську область. Під ворожим ударом опинилася зокрема Ніжинська громада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Які наслідки обстрілу Чернігівщини?

Міський голова Ніжина Олександр Кодола підтвердив журналістам, що близько другої години ночі росіяни атакували безпілотником Ніжинську громаду.

Внаслідок атаки в регіоні пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

До слова, 26 листопада окупанти також били по прикордонню Чернігівщини. Під ударом опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади.

Для атаки ворог використав БпЛА типу "Молнія", FPV-дрони, також росіяни скидали вибухівку з БпЛА.

