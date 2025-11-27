Вночі Росія вдарила по критичному об'єкту біля Ніжина
- Російська армія атакувала безпілотниками Чернігівську область, під ударом була Ніжинська громада.
- Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.
В ніч на 27 листопада російська окупаційна армія вкотре атакувала безпілотниками Чернігівську область. Під ворожим ударом опинилася зокрема Ніжинська громада.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Які наслідки обстрілу Чернігівщини?
Міський голова Ніжина Олександр Кодола підтвердив журналістам, що близько другої години ночі росіяни атакували безпілотником Ніжинську громаду.
Внаслідок атаки в регіоні пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.
До слова, 26 листопада окупанти також били по прикордонню Чернігівщини. Під ударом опинилися Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади.
Для атаки ворог використав БпЛА типу "Молнія", FPV-дрони, також росіяни скидали вибухівку з БпЛА.
Росіяни продовжують бити по Україні: останні новини
У ніч проти 27 листопада окупаційна армія вкотре атакувала Україну ударними дронами. Попередньо, силами ППО збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.
Російські дрони летіли зокрема на Одещину. Під атаку потрапили два житлові будинки, там пошкоджено фасади та скління. Також частково ушкоджено кінно-спортивний клуб і будівлю АЗС.
Напередодні окупанти масовано атакували Запоріжжя. Ворожий обстріл пошкодив у місті 31 багатоповерхівку, 20 приватних будинків, підприємство, магазин, гуртожиток та АЗС. 19 жителів зазнали поранень через внаслідок атаки.