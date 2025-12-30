ВСУ атаковали российский объект в Донецком аэропорту: поражен пункт подготовки "Шахедов"

Силы обороны успешно атаковали российский объект на территории Донецкого аэропорта. Там оккупанты обустроили пункт снаряжения и подготовки к запуску российских дронов "Шахед", "Герань" и "Гербера".

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сообщает 24 Канал.

Что известно о поражении вражеского пункта?

Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря массированно атаковали пункт наблюдения и запуска дронов "Шахед", "Герань" и "Гербера" на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта.

Спланировали операцию военные разведчики 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" вместе с Центром глубинного поражения группировки Сил беспилотных систем. Непосредственный удар по аэропорту выполнили операторы 1-го отдельного центра СБС.

Также "Мадьяр" отмечает, что украинские силы поразили:

логистический пункт дронов "Герань" и "Шахед";

пункт подготовки и обслуживания российских дронов;

центральный склад боевой части для беспилотных авиакомплексов "Герань" и "Шахед";

накопительный склад беспилотных авиакомплексов "Гербера";

пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание дронов "Герань", "Шахед" и "Гербер".

Украинские дроны атакуют российский объект: смотрите видео

Какие российские объекты недавно уничтожили украинские защитники?