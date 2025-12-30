Укр Рус
24 Канал Новости Украины ВСУ атаковали российский объект в Донецком аэропорту: поражен пункт подготовки "Шахедов"
30 декабря, 11:12
3

ВСУ атаковали российский объект в Донецком аэропорту: поражен пункт подготовки "Шахедов"

Диана Подзигун

Силы обороны успешно атаковали российский объект на территории Донецкого аэропорта. Там оккупанты обустроили пункт снаряжения и подготовки к запуску российских дронов "Шахед", "Герань" и "Гербера".

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В России снова неспокойно: под атакой аэродром возле Майкопа, а над Тулой якобы видели баллистику

Что известно о поражении вражеского пункта?

Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря массированно атаковали пункт наблюдения и запуска дронов "Шахед", "Герань" и "Гербера" на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта.

Спланировали операцию военные разведчики 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" вместе с Центром глубинного поражения группировки Сил беспилотных систем. Непосредственный удар по аэропорту выполнили операторы 1-го отдельного центра СБС.

Также "Мадьяр" отмечает, что украинские силы поразили:

  • логистический пункт дронов "Герань" и "Шахед";
  • пункт подготовки и обслуживания российских дронов;
  • центральный склад боевой части для беспилотных авиакомплексов "Герань" и "Шахед";
  • накопительный склад беспилотных авиакомплексов "Гербера";
  • пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание дронов "Герань", "Шахед" и "Гербер".

Украинские дроны атакуют российский объект: смотрите видео

Какие российские объекты недавно уничтожили украинские защитники?

  • 28 декабря вечером произошли взрывы на аэродроме "Ханская" возле Майкопа в России. Кроме этого, в ночь на 29 декабря взрывы слышали в Заводском районе Тулы. Местные говорят, летела баллистика.

  • Ранее Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области. Также подтверждено поражение завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, где поврежден трубопровод и технологическая установка.

  • В ночь на четверг, 25 декабря, украинские военные атаковали российский военный аэропорт в республике Адыгея, а также вражеские радиолокационные станции и ремонтное подразделение на оккупированных территориях.