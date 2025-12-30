ВСУ атаковали российский объект в Донецком аэропорту: поражен пункт подготовки "Шахедов"
Силы обороны успешно атаковали российский объект на территории Донецкого аэропорта. Там оккупанты обустроили пункт снаряжения и подготовки к запуску российских дронов "Шахед", "Герань" и "Гербера".
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сообщает 24 Канал.
Что известно о поражении вражеского пункта?
Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря массированно атаковали пункт наблюдения и запуска дронов "Шахед", "Герань" и "Гербера" на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта.
Спланировали операцию военные разведчики 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" вместе с Центром глубинного поражения группировки Сил беспилотных систем. Непосредственный удар по аэропорту выполнили операторы 1-го отдельного центра СБС.
Также "Мадьяр" отмечает, что украинские силы поразили:
- логистический пункт дронов "Герань" и "Шахед";
- пункт подготовки и обслуживания российских дронов;
- центральный склад боевой части для беспилотных авиакомплексов "Герань" и "Шахед";
- накопительный склад беспилотных авиакомплексов "Гербера";
- пункт сосредоточения личного состава и техперсонала противника, осуществляющего подготовку и техническое предпусковое обслуживание дронов "Герань", "Шахед" и "Гербер".
Украинские дроны атакуют российский объект: смотрите видео
Какие российские объекты недавно уничтожили украинские защитники?
28 декабря вечером произошли взрывы на аэродроме "Ханская" возле Майкопа в России. Кроме этого, в ночь на 29 декабря взрывы слышали в Заводском районе Тулы. Местные говорят, летела баллистика.
Ранее Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области. Также подтверждено поражение завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, где поврежден трубопровод и технологическая установка.
В ночь на четверг, 25 декабря, украинские военные атаковали российский военный аэропорт в республике Адыгея, а также вражеские радиолокационные станции и ремонтное подразделение на оккупированных территориях.