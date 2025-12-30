ЗСУ атакували російський об'єкт у Донецькому аеропорту: уражено пункт підготовки "Шахедів"

Сили оборони успішно атакували російський об'єкт на території Донецького аеропорту. Там окупанти облаштували пункт спорядження та підготовки до запуску російських дронів "Шахед", "Герань" та "Гербера".

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє 24 Канал. Дивіться також У Росії знову неспокійно: під атакою аеродром біля Майкопу, а над Тулою нібито бачили балістику Що відомо про ураження ворожого пункту? Сили оборони України в ніч на 30 грудня масовано атакували пункт спостереження та запуску дронів "Шахед", "Герань" та "Гербера" на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту. Спланували операцію військові розвідники 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" разом із Центром глибинного ураження угруповання Сил безпілотних систем. Безпосередній удар по аеропорту виконали оператори 1-го окремого центру СБС. Також "Мадяр" зазначає, що українські сили уразили: логістичний пункт дронів "Герань" та "Шахед";

пункт підготовки та обслуговування російських дронів;

центральний склад бойової частини для безпілотних авіакомплексів "Герань" та "Шахед";

накопичувальний склад безпілотних авіакомплексів "Гербера";

пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування дронів "Герань", "Шахед" та "Гербер". Українські дрони атакують російський об'єкт: дивіться відео Які російські об'єкти нещодавно знищили українські захисники?