"Шахеды" пытались атаковать порт "Южный"
- Около 15 дронов "Шахед" атаковали порт "Южный" в Одесской области, где работала ПВО.
- Атака с Черного моря началась около 00:24, а отбой тревоги объявили в 00:45.
Десяток "Шахедов" атаковали порт "Южный", сообщают мониторы. В Одесской области работала ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думская".
Смотрите также "Шахеды" снова терроризируют Украину: где сейчас опасно
Что известно об атаке на Одесскую область?
В Одесской области около 00:30 3 декабря начала работу ПВО. Около 15 вражеских дронов типа "Шахед" двигались в направлении порта "Южный" и Новых Беляров.
Позже "Шахед" фиксировали в Черноморске.
По данным Воздушных сил ВСУ, атака на Одесскую область с Черного моря началась около 00:24.
Отбой воздушной тревоги объявили в 00:45 3 декабря.
Отметим, что Россия ранее пригрозила ударами по украинским морским портам. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Москва такой риторикой не демонстрирует желание мира.
Дроны ранее атаковали Одесскую область и Запорожье
Россияне совершили атаку на Запорожье, во время которой прогремели взрывы, вероятно, с применением КАБ. Пострадавших нет.
В Болграде Одесской области ночью 2 декабря прогремели взрывы в результате атаки "Шахедов". Сначала они летели мимо населенного пункта Катлабуг вектором на Измаил и Рени, а затем изменила движение на Болград.