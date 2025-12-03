"Шахеди" намагалися атакувати порт "Південний"
- Близько 15 дронів "Шахед" атакували порт "Південний" в Одеській області, де працювала ППО.
- Атака з Чорного моря почалася близько 00:24, а відбій тривоги оголосили о 00:45.
Десяток "Шахедів" атакували порт "Південний", повідомляють монітори. У Одеській області працювала ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думська".
Що відомо про атаку на Одещину?
В Одеській області близько 00:30 3 грудня почала роботу ППО. Близьк 15 ворожих дронів типу "Шахед" рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр.
Пізніше "Шахед" фіксвали у Чорноморську.
За даними Повітряних сил ЗСУ, атака на Одещину з Чорного моря почалася близько 00:24.
Відбій повітряної тривоги оголосили о 00:45 3 грудня.
Зазначимо, що Росія раніше пригрозила ударами по українських морських портах. Голова МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Москва такою риторикою не демонструє бажання миру.
Дрони раніше атакували Одещину і Запоріжжя
Росіяни здійснили атаку на Запоріжжя, під час якої пролунали вибухи, ймовірно, із застосуванням КАБ. Постраждалих немає.
У Болграді на Одещині вночі 2 грудня пролунали вибухи внаслідок атаки "Шахедів". Спочатку вони летіли повз населений пункт Катлабуг вектором на Ізмаїл і Рені, а потім змінила рух на Болград.