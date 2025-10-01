Россияне запускали дроны, "Оникс" и 4 "Искандера": как отработала ПВО по целям
- В ночь на 1 октября российская армия атаковала Украину 49 дронами, из которых 44 были сбиты украинской ПВО.
- Враг также применил противокорабельную ракету "Оникс" и 4 баллистические ракеты типа "Искандер-М".
Российская армия в ночь на 1 октября атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. По вражеским целям работала украинская противовоздушная оборона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Какие цели врага удалось сбить ПВО ночью 1 октября?
В ночь на 01 октября (с 20:30 30 30 сентября) противник атаковал 49 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:
- Миллерово, Брянск – Россия,
- Чауда – ТОТ Крыма.
Также враг применял по нашему государству противокорабельную ракету "Оникс" (район пуска – ТОТ Крыма), а также 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски из Орловской области – России).
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны,
– отметили военные.
Как отработала ПВО ночью 1 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Кроме того, зафиксировано попадание 5 ракет и БпЛА противника на 6 локациях.
Где россияне били дронами и ракетами?
В Киеве утром 1 октября прогремели взрывы. В направлении столицы двигались вражеские беспилотники.
Также взрывы слышали в Киевской области. В ОВА писали о работе ПВО по вражеским целям в небе.
В Харькове ночью 1 октября от обстрела со стороны России пострадал рынок "Барабашово". Там начался пожар на большой территории, по меньшей мере 100 павильонов рынка сгорели, столько же – повреждены.