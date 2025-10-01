Российская армия в ночь на 1 октября атаковала Украину дронами и ракетами различных типов. По вражеским целям работала украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Какие цели врага удалось сбить ПВО ночью 1 октября?

В ночь на 01 октября (с 20:30 30 30 сентября) противник атаковал 49 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:

Миллерово, Брянск – Россия,

Чауда – ТОТ Крыма.

Также враг применял по нашему государству противокорабельную ракету "Оникс" (район пуска – ТОТ Крыма), а также 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 (пуски из Орловской области – России).

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны,

– отметили военные.



Как отработала ПВО ночью 1 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Кроме того, зафиксировано попадание 5 ракет и БпЛА противника на 6 локациях.

Где россияне били дронами и ракетами?