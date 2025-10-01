Російська армія в ніч на 1 жовтня атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. По ворожих цілях працювала українська протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Під час атаки на Київ загинув батько 3 дітей з Туреччини

Які цілі ворога вдалося збити ППО вночі 1 жовтня?

У ніч на 01 жовтня (із 20:30 30 вересня) противник атакував 49 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Міллерово, Брянськ – Росія,

Чауда – ТОТ Криму.

Також ворог застосовував по нашій державі протикорабельну ракету "Онікс" (район пуску – ТОТ Криму), а також 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски з Орловської області – Росії).

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни,

– зазначили військові.



Як відпрацювала ППО вночі 1 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Окрім того, зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях.

Де росіяни били дронами та ракетами?