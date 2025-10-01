Росіяни запускали дрони, "Онікс" та 4 "Іскандери": як відпрацювала ППО по цілях
- У ніч на 1 жовтня російська армія атакувала Україну 49 дронами, з яких 44 було збито українською ППО.
- Ворог також застосував протикорабельну ракету "Онікс" та 4 балістичні ракети типу "Іскандер-М".
Російська армія в ніч на 1 жовтня атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. По ворожих цілях працювала українська протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Які цілі ворога вдалося збити ППО вночі 1 жовтня?
У ніч на 01 жовтня (із 20:30 30 вересня) противник атакував 49 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Міллерово, Брянськ – Росія,
- Чауда – ТОТ Криму.
Також ворог застосовував по нашій державі протикорабельну ракету "Онікс" (район пуску – ТОТ Криму), а також 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски з Орловської області – Росії).
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни,
– зазначили військові.
Як відпрацювала ППО вночі 1 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Окрім того, зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях.
Де росіяни били дронами та ракетами?
У Києві вранці 1 жовтня прогриміли вибухи. У напрямку столиці рухалися ворожі безпілотники.
Також вибухи чули у Київській області. В ОВА писали про роботу ППО по ворожих цілях у небі.
У Харкові вночі 1 жовтня від обстрілу з боку Росії постраждав ринок "Барабашово". Там почалася пожежа на великій території, щонайменше 100 павільйонів ринку згоріли, стільки ж – пошкоджені.