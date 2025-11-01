Россия запустила более 200 БпЛА для террора Украины: сколько целей удалось сбить
- Россия запустила 223 дрона для атаки на Украину в ночь на 1 ноября.
- Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 206 из этих дронов, но 17 попали в цели на 7 локациях.
В ночь на 1 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали украинские города. Враг запустил 223 дрона для террора гражданского населения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов запустила Россия во время атаки?
Ночью российские захватчики запустили 223 дрона по Украине. Враг атаковал с таких направлений:
- Курск,
- Миллерово,
- Брянск, Орел,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское.
Около 140 из дронов были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 206 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 7 локациях.
Как отработала ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ
Что известно о вражеских атаках на Украину?
Напомним, россияне обстреляли Полтавскую область ночью 1 ноября. на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате вражеской атаки возник пожар.
Также оккупанты ударили по центральной части города Новгород-Северский ночью 2 ударными дронами. В результате атаки повреждены фасады и окна нескольких зданий, информация о пострадавших уточняется.
Ночью 31 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия Днепра. Ряд общин также оказались под обстрелом.