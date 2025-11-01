Росія запустила понад 200 БпЛА для терору України: скільки цілей вдалося збити
- Росія запустила 223 дрони для атаки на Україну в ніч проти 1 листопада.
- Протиповітряна оборона України збила або подавила 206 з цих дронів, але 17 влучили в цілі на 7 локаціях.
У ніч проти 1 листопада російські окупанти вкотре атакували українські міста. Ворог запустив 223 дрони для терору цивільного населення.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки дронів запустила Росія під час атаки?
Уночі російські загарбники запустили 223 дрони по Україні. Ворог атакував з таких напрямків:
- Курськ,
- Міллєрово,
- Брянськ, Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Гвардійське.
Близько 140 з дронів були "Шахедами". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 206 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 7 локаціях.
Як відпрацювала ППО / Фото Повітряних сил ЗСУ